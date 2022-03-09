Москва, , 11:30 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене НДС при покупке золота в слитках.

Золото

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Освобождаются от НДС операции по реализации банками драгоценных металлов в слитках физическим лицам с изъятием из хранилищ банков.

В соответствии с действующим законодательством, приобретение гражданами драгоценных металлов (за исключением монет) облагается НДС (20%), в том числе реализуемых банками в форме слитков при их изъятии из хранилища банка. Последующая обратная покупка организациями и банками у гражданина данных слитков осуществляется по рыночной цене без НДС.

Одновременно запрещается применять специальные налоговые режимы (упрощенная система налогообложения, патентная система налогообложения) в ювелирной отрасли — как при закупке металла, так и при реализации ювелирных изделий. Эти нормы вступят в силу с 1 января 2023 года.

Закон направлен на стабилизацию ситуации в экономике на фоне санкций и ослабления курса доллара и евро.

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