Нижний Новгород, , 19:38 — REGNUM О готовности полностью или частично отказаться от покупки товаров компаний, покидающих российский рынок из-за ситуации вокруг Украины, заявили 47% опрошенных жителей Нижнего Новгорода. Такие результаты продемонстрировало исследование, проведённое аналитиками сервиса SuperJob.

Опрос

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Также опрос среди 1,6 тысячи совершеннолетних нижегородцев показал, что 21% из них будут бойкотировать продукцию зарубежных компаний, даже если они возобновят ведение бизнеса в России.

Еще 26% горожан утверждают, что станут приобретать только те иностранные товары, которые не смогут заменить российскими. В частности, речь идёт об автомобилях и электронике.

При этом большинство нижегородцев, отказавшихся от продукции европейских и американских брендов, заявили о том, что надеются заменить их на китайские товары.

О готовности продолжить пользоваться товарами и услугами компаний из США и Евросоюза сообщили 33% респондентов.

Остальные 20% опрошенных жителей Нижнего Новгорода затруднились ответить на вопрос об отказе от иностранных изделий.