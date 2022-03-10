Москва, , 17:52 — REGNUM В России повторяется ситуация образца марта 2020 года, когда во всём мире началась пандемия коронавируса, и в магазинах периодически в небольших количествах отсутствовали какие-либо продукты. Об этом в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством заявил глава Минпромторга РФ Антон Силуанов.

Денис Мантуров Kremlin.ru

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«Наша приоритетная задача — обеспечить поставки товара на прилавки. Здесь помогает опыт первой волны ковида. Совместный контроль сети позволяет балансировать спрос и предложение. Это подтверждают и сами магазины, и данные ФАС. Могут быть паузы с поставкой в магазины, но это связано с перестройкой поставок. В сетях сформированы достаточные запасы. По сути, мы повторяем опыт марта 2020 года, когда на стабилизацию ситуации ушли считанные дни», — сказал Мантуров.

По его словам, в вопросе цен «безответственная позиция западных партнёров привела к подорожанию продукции»: «Но у нас более 90% социально значимых товаров производится в РФ. Правительство поддержит как аграриев, так и торговлю — в ответ нам пообещали удержать цены на продукцию первого спроса».