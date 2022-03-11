Москва, , 13:46 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на налоговую поддержку физлиц на фоне санкций, передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта. Нижняя палата парламента намерена в течение недели доработать правительственную инициативу.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Освобождаются от уплаты НДФЛ доходы физлиц в виде материальной выгоды, полученные в 2022 и 2023 годах от экономии на процентах за пользование заемными (кредитными) средствами.

Также освобождаются от НДФЛ доходы в виде процентов, полученные в 2021 и 2022 годах году по вкладам (остаткам на счетах) в банках, а также доходы в виде ценных бумаг (долей участия в уставном капитале) российских организаций и государственных ценных бумаг, полученных в 2022 году от иностранной организации, при выполнении установленных условий.

«Решение об отмене НДФЛ на банковские вклады затронет доходы по депозитам за 2021−2022 годы. Эта мера в нынешней непростой ситуации позволит сохранить сбережения граждан, а также поддержать ликвидность в банковской системе», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.