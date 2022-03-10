Томск, , 08:36 — REGNUM Лишь 7,5% экспорта Томской области приходилось на страны ЕС, Северную Америку, а также Японию и Южную Корею. Об этом заявил губернатор Сергей Жвачкин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации.

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В связи с этим, по мнению главы региона, томские экспортёры не сильно потеряют от закрытия этих рынков.

«Наш главный рынок — это Средняя и Восточная Азия, и мы должны только наращивать там свое присутствие», — добавил он.

Как отмечается, региона начал заниматься импортозамещением с 2013 года, когда были подписаны дорожные карты с «Газпромом» и другими крупнейшими российскими компаниями. В настоящее время в импортозамещении участвуют томские заводы и наукоёмкие предприятия.

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