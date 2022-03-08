Лондон, , 11:27 — REGNUM Лондон планирует ввести новые санкции против России, пишет The Express со ссылкой на главу МИД Великобритании Лиз Трасс.

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и импортозамещение в России — все новости»

"Если парламент одобрит закон 14 марта, то мы сможем наложить санкции на сотни физических лиц уже 15 марта», — отметила она.

В настоящее время в британском санкционном списке — более 500 физических и юридических лиц.

Между тем, в Европе на фоне антироссийской истерии и волны санкций резко подорожало топливо.

«При всех опасениях роста цен на бензин в США важно помнить, что в Европе они выросли более чем в два раза», — пишет американский журналист Мэттью Карничниг.

Ранее Новак заявил, что отказ от российской нефти приведёт к непредсказуемому всплеску цен — более $300 за баррель.