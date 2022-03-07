Салехард, , 19:37 — REGNUM Власти Ямала приглашают предпринимателей к открытому онлайн диалогу о создании условий устойчивой работы бизнеса в регионе в условиях санкций. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Схватка России и Запада Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и импортозамещение в России – все новости»

Онлайн встреча с директором департамента экономики ЯНАО Валерием Мироновым намечена на 9 марта в 18:00 (16:00 мск). Регистрация на мероприятие ведется на сайте «РазвивайБизнес89.рф» до 17:00 (15:00 мск) 9 марта 2022 года.

В рамках встречи планируется обсуждение текущей ситуации, новых вводных и презентация части намерений региона по вопросу оказания мер поддержки, которые сформировались после анализа обратной связи от бизнес-сообщества по итогам стартовых обсуждений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Югры уже разработали дополнительные меры по повышению устойчивости экономики в регионе.

Читайте ранее в этом сюжете: В Югре разработаны меры поддержки для бизнеса и торговли в условиях санкций