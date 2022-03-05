Волгоград, , 11:37 — REGNUM Оборонное предприятие «Титан-Баррикады» в Волгограде не зависит от импорта или настроений западных партнеров, заявил генеральный директор и генеральный конструктор АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады», Герой Труда России Виктор Шурыгин.

«Титан-Баррикады» в Волгограде Cdbtitan.ru

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Завод включили в особый список Минфина США, введя санкционные меры в отношении любых операций с предприятием.

«В 2017 году «Титан-Баррикады» уже попадало под американские санкции, но они никак не отразились на нашей работе. О сегодняшнем дне могу сказать то же самое. Предприятие не зависит ни от импорта, ни от настроений западных партнеров. Никаких «операций в пределах США», связанных с имуществом, и тому подобное не ведём. Наша техника — это исключительно собственные разработки. Техническими заданиями на её производство предусмотрено применение только отечественных комплектующих, и это условие строго выполняется благодаря реализации программы импортозамещения. Информационные сервисы предприятия не зависят от внешних сетей. Конструкторские, технологические и хозяйственные информсистемы — российские», — цитирует руководителя завода издание «В1.ру».

Волгоградский завод является ведущим предприятием по разработке и производству вооружения для ВС России и входит в Государственную корпорацию «Роскосмос».