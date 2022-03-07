Елизавета Коробова, 7 марта 2022, 14:42 — REGNUM Решение немецкой компании Puma, занимающейся производством спортивной обуви, одежды, инвентаря и парфюмерии, прекратить поставки своих товаров в Россию стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 7 марта в социальной сети «ВКонтакте».
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"По сути, все крупные международные бренды уходят с российского рынка. Московские мажоры, наверное, в шоке. Тут и на самолёт уже не сядешь, и в Европу не полетишь закупиться модными шмотками», — считает Андрей Ф.
Многие пользователи совсем не расстроились данной новости, ведь, помимо Puma, есть множество других брендов одежды, которые представлены на территории России.
«Да и фиг с ней. Те же сшитые в Китае тряпки, но только в разы дороже», — поделился своим мнением Андрей П.
Некоторые комментаторы отмечают, что подобные решения в итоге приводят к большим финансовым потерям для иностранных компаний.
«Они там отдают себе отчёт, что лишают себя рынка со 140 миллионами граждан?» — интересуется Родион А.
«А чего это они все «приостанавливают»? Закрывайтесь с концами и отваливайте насовсем. А то хотят и рыбку съесть, и на ёлку влезть, зад не оцарапав. Так не бывает. Обратно они уже явно просто так не вернутся», — предполагает Olga Y.
Отдельные комментаторы пишут, что, отказавшись от поставок сейчас, данной компании будет непросто возобновить их потом.
«Это их решение. А нашим решением будет пускать или не пускать компанию впоследствии на российский рынок. Уйти с рынка — легко, гораздо труднее — вернуться», — считает Олег К.
Часть людей полагает, что такие компании, как Puma, по сути, способствуют ускоренному импортозамещению в России.
«Российские производители обуви, настал ваш час! Только кожа, колодочки под наши отечественные ножки, дизайн современный и качество отменное. Пора бить Запад хорошими продуктами!» — призывает Emil H.
«Просто подарок для отечественных производителей. Можно даже в ноги поклониться этой «пуме», что местный бизнес начнёт укреплять свои позиции», — поделилась своим мнением Светлана З.
Ряд пользователей указывает на то, что, помимо магазинов других брендов в России, покупатели смогут найти альтернативу продукции Puma и на различных интернет-площадках.
«А я напомню, что на «алиэкспрессе» все эти «пумы» и «адидасы» представлены в виде реплик по более низким ценам. С китайцами не пропадём. Будем ходить модные и экономные», — пишет Филипп А.
Нашлись и те, кто уверены, что большинство российского народа не было искушено продукцией данного бренда, ведь его цена прямо указывала на то, что ориентирован он был на состоятельную часть общества.
«Вообще, у этих западных брендов давно уже в России дела шли не очень. Молодёжь в них курсировала в поисках скидок. По таким ценам, которые они предлагают, мало кто из нашего народа решился бы отдать свои кровные за какую-то обувь. Эти компании не понимают, что нашим людям нужно», — отмечает Илья А.
Напомним, 5 марта пресс-служба немецкой компании Puma, занимающейся производством спортивной обуви, одежды, инвентаря и парфюмерии, сообщила в Twitter о том, что фирма решила прекратить поставки своих товаров в Россию.