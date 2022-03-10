Приштина, , 01:07 — REGNUM Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел и диаспоры Косово Доника Гервала-Шварц 8 марта в эфиле телеканала RTV Dukagjini заявила, что проект 'Open Balkan' провалился после того, как Сербия поддержала Россию и не присоединилась к санкциям.

Сарафанное радио Владимир Станулевич © ИА REGNUM

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Гервала также заявила, что ее друзья сообщают ей, что Сербия предлагает малым государствам сахар, российское вооружение и вакцины за отзыв признания Косово.

Напомним, ранее премьер-министр Албании и один из учредителей 'Open Balkan' Эди Рама, напротив, заявил, что Сербия, проголосовав в поддержку резолюции ООН, осуждающей специальную операцию России на Украине, присоединилась к другим странам региона.

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