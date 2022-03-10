Москва, 10 марта 2022, 12:16 — REGNUM Российские пользователи пока не смогут пользоваться платёжной системой Google Play и покупать приложения компании. Об этом говорится в сообщении американской корпорации.
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«В связи с нарушениями работы платёжных систем, мы приостановим платежную систему Google Play для пользователей в России в ближайшие дни», — предупредили в компании.
Отмечается, что пользователи временно не смогут покупать приложения и игры, оплачивать подписки или совершать какие-либо покупки в приложениях через Google Play. В Play Store останутся бесплатные приложения.
В компании также пояснили, что доступ к уже загруженным и купленным приложениям и играм останется, а подписки будут действовать до конца текущего расчетного периода. Пользователям также порекомендовали следить за быстро меняющейся ситуацией и новостями компании.
Как сообщало ИА REGNUM, видеохостинг YouTube ранее прекратил монетизацию видеороликов российских блогеров.
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