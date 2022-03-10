Москва, , 19:54 — REGNUM Сеть гипермаркетов Metro продолжает работать в России, информации о планах приостановить деятельность внутри страны нет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил представитель компании.

Metro Nikolay Olkhovoy

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«Все торговые центры Metro остаются на территории России и работают в штатном режиме», — сказал собеседник ИА REGNUM.

Как сообщало ИА REGNUM, сеть отелей Radisson пока не планирует прекращать свою работу в России.