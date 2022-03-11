Курган, , 08:01 — REGNUM Губернатор Курганской области Вадим Шумков создал свой телеграм-канал «силаVправде (V. Шумков)». Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Вадим Шумков Оперативный штаб Курганской области

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Первый пост канала Шумков посвятил исходу из России самопровозглашённой «элите», покинувшей страну «едва жареным даже запахнуть не успело». И сравнил качество элиты Российской Империи столетней давности с «элиткой» нынешней.

«И какое качественное отличие с событиями столетней давности в нашей же стране! Тогда лучшие умы страны, её генофонд, военные, учёные, литераторы насильно высылались, уезжали лишь под прямой угрозой жизни. Многие из них осознанно шли на погибель либо заканчивали самоубийством, не представляя свою жизнь вне России. При том, что шла Гражданская война, а страна подверглась жесточайшему социально-политическому эксперименту. А сейчас те, кто сложил своё жалкое существование и благополучие, в том числе за счёт обворовывания страны и её народа, нередко глумясь над ними же, незамедлительно бросили их под первым же предлогом, едва жареным даже запахнуть не успело.

Это всё, что нужно знать о банкротстве навязанной за 30 лет чуждой нашему народу полуколониальной химеры «либеральных ценностей» в исполнении самопровозглашенных «элиток и звездулек», — пишет курганский губернатор.

Настоящая элита России, по мнению главы Курганской области Вадима Шумкова — «это военные, защищающие её интересы; учёные, создающие ее перспективы; медики, спасающие жизни; люди, своими руками, своим умом и своим трудом развивающие свою страну».

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