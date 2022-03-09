Москва, , 14:16 — REGNUM Ввести мораторий до 1 января 2023 года на взимание пеней и штрафных санкций с граждан за просрочку оплаты ЖКХ предложил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 марта, соответствующее письмо парламентарий направил на имя главы правительства РФ Михаила Мишустина.

Счёт за ЖКХ Дарья Антонова

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и импортозамещение в России – все новости»

«Такое решение нужно принимать как можно скорее, ещё и потому что после повышения ставки рефинансирования ЦБ РФ до 20% годовых автоматически вырастут и пени в ЖКХ. Они составляют 1/300 процента в день от ставки ЦБ», — отметил Миронов.

В непростых условиях санкций государство должно помочь людям, приводит аргумент депутат.

«В этой непростой ситуации государство обязано помочь людям, и в первую очередь нужно до конца этого года освободить граждан от ненужных расходов по оплате пеней за просрочку в ЖКХ. Абсолютно очевидно, что многие из них не смогут гасить долги за коммуналку, и уж тем более не смогут выплачивать пени», — сказал он.

В апреле 2020 года для социальной поддержки граждан в период пандемии правительство уже принимало постановление и запрещало управляющим компаниям начислять физлицам пени за просрочку коммунальных платежей. Мораторий действовал до 1 января 2021 года.