Берлин, , 22:07 — REGNUM Глава МИД Германии Анналена Бербок 10 марта посетила Косово, где встретилась с президентом Вьосой Османи и премьер-министром Альбином Курти.

Анналена Бербок

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе своего визита в Приштину политик заявила, что Европейский союз «протягивает руку странам Западных Балкан на пути в Европейский союз». В ходе визита Бербок сопровождал Мануэль Саррацин, специальный представитель Германии по Западным Балканам, занявший этот пост 18 февраля 2022 года.

Бербок в очередной раз повторила столь избитую фразу о том, что Балканы уже сделали свой шаг навстречу ЕС, и теперь настала очередь последнего, чтобы «укрепить доверие» к своей политике.

Бербок заявила о том, что Германия поддерживает евроинтеграцию Косово и либерализацию визового режима с ним. При этом Бербок поблагодарила косовские власти за присоединение к санкциям против России.

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