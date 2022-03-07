Рига, , 11:53 — REGNUM Латвийское министерство экономики рассматривает различные варианты по отключению от единой энергосистемы с Россией, решением может стать природный газ из литовского терминала. Об этом сообщило гостелевидение Латвии.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Сложность задачи заключается в стремлении разработчиков планов не спровоцировать резкого повышения цен на энергоресурсы в стране.

«Отсоединение Латвии от российской энергосистемы означает, что надо будет разорвать все энергетические соединения как с Россией и Калининградской областью, так и с Белоруссией, и что энергосистема стран Прибалтики должна быть способной работать в изоляции», — заявил член правления латвийской энергетической компании High Voltage Network Гатис Юнгханс.

По его словам, электросистема Латвии останется подключенной к электросистеме ЕС, но страна должна будет сама производить больше электричества, чем сейчас. Вопрос, на чем.

Правительство поручило государственной энергетической компании Latvenergo производить два тераватт-часа электричества из природного газа, чтобы местные электростанции могли компенсировать дефицит даже в случае отключения от электросистем других стран.

Подчеркивается, что природный газ, который планируется использовать, будет поставляться не из России, а через регазификационный терминал в Клайпеде.

Сообщается, что в настоящий момент Латвия ведет переговоры как с Литвой, так и Эстонией для согласованного использования этого терминала.