Москва, 8 марта 2022, 09:47 — REGNUM Рейтинговое агентство Quacquarelli Symonds (QS) приняло решение прекратить сотрудничество с Россией.
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«Прекращаем любое взаимодействие с новыми клиентами в России и приостанавливаем активное взаимодействие с российскими клиентами», — отмечается в заявлении.
Агентство исключит российские и белорусские организации из новых рейтинговых списков QS и прекратит продвижение российских университетов и России как страны для учебы.