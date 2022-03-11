Пекин, , 11:15 — REGNUM Соединенные Штаты пытаются всеми силами убедить европейские страны отказаться от российских энергоресурсов, однако ставки для них в такой ситуации весьма разные, пишет китайская газета «Хуаньцю шибао».

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Автор статьи напомнил, что глава Белого дома Джо Байден запретил импорт нефти, газа и угля из России. Вместе с тем для оказания серьезного давления этих мер недостаточно, так как необходима поддержка европейских стран. Однако в сложившейся ситуации возможные потери Евросоюза многократно превышают американские.

«Вашингтон хочет использовать это, чтобы прикинуться печальным «первопроходцем», лицемерно притворяясь «Дон Кихотом, который будет сражаться за вас безо всякой поддержки, если у вас возникнут проблемы». Суть этого спектакля — убедить европейские страны последовать за Америкой и отказаться от российских энергоресурсов», — пишет эксперт.

По его словам, власти Германии и Франции ясно дали понять, что подобные санкции для них чреваты проблемами: это говорит об отсутствии в рядах союзников единства.