Вашингтон, , 19:12 — REGNUM США, а также страны G7 и ЕС решили лишить Россию статуса наибольшего благоприятствования в торговле, заявил 11 марта в своём обращении американский президент Джо Байден.

Джо Байден (сс) Gage Skidmore

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Он объявил, что это антироссийское решение принято вместе с американскими союзниками — в рамках «шагов» в отношении президента РФ Владимира Путина. Решение приняла, отмечает Байден, «каждая из наших стран».

Напомним, США ввели в отношении России новый пакет санкций из-за проводимой российскими военными спецоперации по денацификации Украины. Американцы также отказываются от российской нефти.

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