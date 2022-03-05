Москва, , 18:04 — REGNUM Россия предпримет пропорционально жёсткие ответные меры в отношении Британии из-за устроенной Лондоном «санкционной истерии», заявляет 5 марта МИД РФ.

Здание МИД России Борковский Алексей Васильевич

Отмечено, что России не остаётся иного выбора, в то время как Лондон играет ведущую роль в санкционной истерии.

«Санкционная истерия, в которой одну из ведущих, если не главную роль играет Лондон, не оставляет нам иного выбора, кроме как принять ответные пропорциональные жесткие меры», — указано в заявлении.

«Их результатом, несомненно, станет подрыв британских интересов в России. Впрочем, сам Лондон за последние дни сделал для этого достаточно», — заявила по этому поводу официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный Лондон заявил о намерении «ускорить» санкции в отношении России.

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