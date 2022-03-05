Санкт-Петербург, , 11:10 — REGNUM Пивоваренная компания «Балтика» продолжит свою деятельность в России, несмотря на заявление о прекращении инвестиций в РФ со стороны одной из ведущих пивоваренных компаний мира — Carlsberg Group. Об этом 5 марта ИА REGNUM сообщили в пресс-службе пивоваренной компании «Балтика».

Пиво (сс) Superedd

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Carlsberg владеет Baltic Beverages Holding — крупнейшим (85%) акционером российского пивоваренного концерна «Балтика» (пиво под маркой Carlsberg производится по лицензии на российских заводах «Балтики»).

"Балтика» продолжает свою операционную и коммерческую деятельность в России, адаптируя процессы и планы к наступившим изменениям», — подчеркнули в компании.

Ранее стало известно, что датский пивоваренный концерн Carlsberg Group объявил о прекращении инвестиций в Россию. Также концерн остановил экспортные отгрузки в адрес российской «дочки» — пивоваренной компании «Балтика».