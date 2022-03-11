Москва, , 15:07 — REGNUM Компания Meta Platforms может быть признана в России экстремистской организацией.

Глава Facebook Марк Цукерберг проводит презентацию Meta Цитата из видео на YouTube

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Генеральная прокуратура России обратилась в суд, попросив признать компанию экстремистской организацией. Кроме того, прокуратура потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к социальной сети Instagram.

Ранее в России был ограничен доступ в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, в социальных сетях Facebook и Instagram разрешили призывы к насилию в отношении российских военнослужащих.