Рига, , 17:20 — REGNUM Практическое применение санкций Евросоюза в отношении российского миллиардера Петра Авена тормозится сложным законодательством, многоступенчатым характером оформленной собственности и формальными действиями следователей.

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Об этом сообщило латвийское издание rus.lsm.lv со ссылкой на аналитическую передачу гостелевидения страны De facto. Петр Авен был включен в список международных санкций за якобы поддержку угрожающих независимости Украины действий. Авен обещает все эти обвинения оспорить в судебном порядке, но пока все его имущество в Европейском Союзе заморожено.

Процесс изъятия собственности Авена в Латвии координирует министерство иностранных дел, но ключевую роль играет Служба финансовой разведки. Заместитель руководителя отдела стратегического анализа службы Пулис Ильенков сообщил журналистам, что санкции активно обобщаются в его ведомстве, а информация службы направляется госслужбам, которые содержат различные регистры собственности.

Но если счета в латвийских банках ведомство может заморозить быстро, с недвижимостью и воздушным транспортом делам обстоят иначе. Об этом свидетельствует пример Авена, отмечает СМИ.

Самыми известными объектами недвижимости Авена в Латвии являются Клаугская усадьба в Мадонском крае и здание на улице Валдемара, 19, в Риге, где Авен собирался создать музей латышского и русского искусства.

Собственность у большого и малого озер Клаугю юридически состоит из нескольких земельных участков. И хотя санкции были введены еще 28 февраля 2022 года, 4 марта запрет действовал только в отношении участка в 11 гектаров, на котором находится только лес.

Эксклюзивные здания усадьбы еще не арестованы. Возможно, предполагают журналисты, это связано с тем, что службы действовали формально — арестовали только собственность, где значилось имя Петра Авена.

Остальные земельные участки Авену принадлежат через многоступенчатую схему — цепочку латвийских предприятий, где в конце стоит принадлежащая Авену кипрская компания Abacus (Cyprus) Limited.

Владельцем 50% долей капитала этой же кипрской фирмы является компания Country Heli — вторым опосредованным совладельцем является российский предприниматель Юрий Шефлер, который указан в качестве единственного выгодополучателя.

Однако Шефлер в список санкций не включен. И это тоже одна из юридических проблем предстоящих действий латвийских властей.

Country Heli занимается сдачей в аренду принадлежащего ей вертолета Bell 429. Член правления Юрис Ситко, который заявил De facto, что уже ушел на пенсию, признал, что компания сдает вертолет в аренду главным образом самой себе — для нужд Шефлера и Авена.

То есть фактически получается, что лишь половина этого вертолета принадлежит Петру Авену, в самом Агентстве гражданской авиации Латвии об этом узнали только после запроса De facto. И будет ли на него наложен арест — ответа пока нет.

Арест не наложен и на бывшее здание банка в Риге, на ул. Валдемара, где Авен собирался выставить свою коллекцию фарфора. Дом принадлежит учреждению Aven Foundation, основателем которого является Авен.

Журналисты отметили, что, согласно требованиям Евросоюза, заморожены должны быть все ресурсы, которые находятся в собственности, ведении или управлении находящегося в списке санкций лица. И то, что упомянутая собственность еще не арестована, может свидетельствовать о том, у латвийских учреждений пока мало опыта в подобных ситуациях.