Москва, , 13:34 — REGNUM Планы США ограничить использование российской нефти могут перекосить мировые рынки. Об этом сегодня, 5 марта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и импортозамещение в России – все новости»

По его словам, если Запад введет против Россия нефтяные санкции, то мировые энергетические рынки будут иметь довольно серьезные последствия.

«В Кремле внимательно следят за развитием ситуации на мировых энергорынках», — подчеркнул Песков.

ИА REGNUM сообщало, сейчас ситуация в экономике России экстраординарная, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Читайте подробнее: Песков считает нынешнюю ситуацию в экономике России экстраординарной