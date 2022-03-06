Вашингтон, , 03:11 — REGNUM Крупнейший производитель и поставщик аппаратного и программного обеспечения, американская корпорация IBM не будет продавить свои технологии на территории России из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщается на сайте компании.

IBM Patrick

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Кроме того, корпорация отказывается сотрудничать с российскими военными организациями. В IBM добавили, что компания пытается «обезопасить и поддержать своих сотрудников, которых коснулся кризис».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американская компания Intel объявила о приостановке поставок продукции в Россию и Белоруссию на фоне введения санкций в отношении указанных стран.

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