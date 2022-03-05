Ульяновск, , 20:25 — REGNUM В Ульяновской области для экспортно ориентированных компаний заработал ситуационный центр и запущена «горячая линия». Данные площадки созданы для того, чтобы «совместными усилиями найти пути решения возникающих проблем», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Экспорт Иван Шилов © ИА REGNUM

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В регионе разрабатывают меры поддержки для бизнеса в условиях зарубежных санкций. Запущены «горячая линия» и ситуационный центр для экспортно ориентированных компаний. Отмечается, что предприниматели могут получить консультации по мерам поддержки и решению возникающих сейчас проблем.

Глава областного центра «Мой бизнес» Руслан Гайнетдинов отмечает, что у многих предпринимателей, работающих с зарубежными партнёрами, возникают сложности из-за логистики, повышения цен на импортные комплектующие, осуществлением банковских транзакций и приостановкой исполнения обязательств по внешнеторговым контрактам.

По его словам, ситуационный центр и горячая линия для экспортёров запущены для совместного поиска решения проблем. Гайнетдинов заверил, что «уже есть понимание дальнейших действий»:

«В первую очередь, будем рассматривать новые направления и менять логистические маршруты, чтобы не прерывать соглашения с зарубежными партнёрами, продолжающими сотрудничать с нашими компаниями. Также будем искать доступные аналоги необходимого сырья».

Напомним, что после развернувшейся на Украине спецоперации стали приниматься новые антироссийские санкции со стороны США и Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия начала специальную военную операцию по оказанию помощи Донбассу, население которого восемь лет подвергается геноциду со стороны киевского режима. Президент Владимир Путин пояснил, что спецоперация направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины, подчеркнув при этом, что Россия не намерена оккупировать украинские территории.