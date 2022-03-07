Москва, , 18:06 — REGNUM Заявление Олафа Шольца о закупках газа, альтернативного российскому, звучит странно. Об этом 7 марта корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист,германист Тимофей Борисов.

Канцлер Германии Олаф Шольц © Olaf Kosinsky

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«Заявление Олафа Шольца о начале закупок газа, альтернативного российскому, сложно комментировать, потому что в нем нет никаких цифр и не приводится названий стран, из которых Германия стала получать альтернативный газ», заявил эксперт.

По мнению политолога, фейком это заявление тоже назвать сложно, потому что источник все-таки серьезный — канцлер Германии.

«Предполагаю, что мы сталкиваемся тут с уже знакомыми всем «шольцизмами». Это, выражения, когда Шольц что-то говорит, но непонятно, что он конкретно имеет в виду», — подытожил Борисов.

Напомним, что канцлер Германии Олаф Шольц заявил о начале закупок Германией энергоносителей «в обход России».