Бухарест, , 21:02 — REGNUM Правительство Румынии объявило о проведении масштабных проверок автозаправочных станций по всей стране на предмет завышения цен на реализуемое топливо. Об этом 10 марта сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

АЗС Цитата из х/ф «Королева бензоколонки». Реж. Алексей Мишурин, Николай Литус. 1962. СССР

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Согласно официальной информации, в период с 10 по 17 марта сотрудники Государственной инспекции труда осуществят ревизионные рейды на 1257 АЗС всех типов предприятий.

При этом будут проверены не только финансовые документы указанных структур, но и условия работы операторов и техперсонала заправок. В случае выявления нарушений действующего законодательства руководителей ждут крупные штрафы.

10 марта премьер-министр Румынии Николае Чукэ инициировал проверки всех румынских нефтяных компаний и призвал к «самым суровым санкциям для тех, кто хочет создать нестабильность».

Напомним, только за последние сутки в Румынии средняя цена на горюче-смазочные материалы выросла в 1,2 раза, и указанный процесс набирает обороты.

У сотен АЗС по всей стране выстроились километровые очереди, а компании-владельцы заправок объявили о намерении ввести ограничения отпуска продукции. Это связано с техническими проблемами на нефтеперерабатывающем заводе в Венгрии, поставляющем топливо в Румынию.

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