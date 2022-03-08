Москва, 8 марта 2022, 14:45 — REGNUM Британско-нидерландская топливная компания Shell закроет свои АЗС в России. Об этом говорится в сообщении компании.
Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и импортозамещение в России – все новости»
Ранее концерн объявил об отказе от поставок российской нефти и газа.
Руководство компании заявило о намерениях перестать сотрудничать по всем нефтегазовым проектам в России. Первым шагом к этому станет прекращение спотовых закупок российского сырья.