Москва, , 01:32 — REGNUM Канал видеоагентства Ruptly заблокировал видеохостинг YouTube. Об этом 11 марта сообщила руководитель видеоагентства Динара Токтосунова в своём телеграм-канале.

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Токстосунова указала, что канал Ruptly является самым популярным среди всех каналов международных видеоагентств. У него было 2,1 млн подписчиков и 1,5 млрд просмотров. При этом видеоагентство всегда предоставляло зрителю «чистую картинку», без комментариев.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что видеохостинг YouTube объявил о немедленной блокировке каналов российских государственных СМИ по всему миру в связи со спецоперацией России на Украине.

Кроме того, YouTube приостановил монетизацию контента на своей платформе в России.

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