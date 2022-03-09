София, , 16:54 — REGNUM В основных обменных пунктах Болгарии зафиксировано резкое падение курса российского рубля. Об этом 9 марта сообщает БНР.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Согласно официальной информации, средняя цена 100 рублей РФ на сегодняшний день составляет 1,40 левов. При этом еще на прошлой неделе соответствующая стоимость российской валюты составляла не менее 2,2 левов.

Как утверждают болгарские экономисты, сложившаяся ситуация связана с проведением Россией военной операции на территории Украины. Ранее правительство Болгарии заявило о своем нежелании «искусственно завышать» курс рубля в стране.

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