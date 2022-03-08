Вашингтон, , 17:45 — REGNUM Президент США Джо Байден объявит о новых ограничительных мерах против Российской Федерации 8 марта из-за спецоперации по защите Донбасса. Об этом сообщается в обнародованном Белым домом графике американского лидера.

Джо Байден Gage Skidmore

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Отмечается, что глава Белого дома США, выступление которого начнётся в 18:45 мск, анонсирует меры «продолжения привлечения России к ответу».

Как передавало ИА REGNUM, о начале спецоперации на территории Донбасса, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины, объявил президент России Владимир Путин 24 февраля. Цель операции, отметил глава государства, защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.