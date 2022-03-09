Москва, , 15:41 — REGNUM Законопроект о государственном регулировании цен намерены внести в Госдуму депутаты от «Единой России». Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 марта, об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

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«Мы с коллегами по Госдуме, по партии «Единая Россия» выступаем за введение регулирования цен. Такой опыт у нас уже есть. Во время первой волны пандемии коронавируса в 2020 годы мы вводили ценовое регулирование на медикаменты. Мы планируем в ближайшее время такую инициативу внести в Госдуму», — отметил Хинштейн в ходе совещания в партии.

Российский рынок приносил миллиардные прибыли производителям товаров и владельцам торговых сетей, в условиях, когда населению нужна поддержка, мы не допустим наживы на людях, причём на самых незащищённых группах, отметил парламентарий.