Москва, 9 марта 2022, 11:45 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о временном закрытии ресторанов McDonald’s в стране.
Она отметила, что сожженные в 2014 году заживо люди в Одессе, детские кладбища после нападения террористов и бесчинств экстремистов в конце ХХ — начале XXI веков надежду не убили.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в McDonald’s заявили, что на время сворачивают в России 850 ресторанов.
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