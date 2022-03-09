Москва, , 11:45 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о временном закрытии ресторанов McDonald’s в стране.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Знаете, это не просто McDonald’s уходит из России. Это жизнь наша ушла… А теперь не знаю, что делать, как жить. Нет, не без McDonald’s. Без надежды», — привела Захарова в телеграм-канале цитату из поста «умного, образованного, порядочного человека».

Она отметила, что сожженные в 2014 году заживо люди в Одессе, детские кладбища после нападения террористов и бесчинств экстремистов в конце ХХ — начале XXI веков надежду не убили.

«Она жила и трескала булки с котлетами. А когда картошке фри пригрозили закрытием, запахло жареным и начало подгорать. Диктатура либерализма привела к расчеловечиванию», — написала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в McDonald’s заявили, что на время сворачивают в России 850 ресторанов.

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