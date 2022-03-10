Пекин, , 08:44 — REGNUM Россия после отказа Соединенных Штатов и отдельных стран Европы от российских энергоносителей сможет без труда переориентировать их поставки на Китай и Индию, считают обозреватели китайской газеты Global Times.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Большинство опрошенных нами экономистов считают, что Россия сможет принять меры, чтобы компенсировать подобное [негативное] воздействию. Один из эффективных методов — переместить экспорт энергоносителей с Запада на Восток, например, в Китай и Индию», — говорится в статье.

Отмечается, что такие изменения позволят привести структуру торговли КНР к более устойчивому балансу. В то же время они признают, что последствия от западных санкций в отношении энергетического сектора России пока сложно прогнозировать.

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и импортозамещение в России – все новости»

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект, предусматривающий запрет на импорт нефти, угля и газа из России приняли конгрессмены в США. Трансляция голосования велась 9 марта на сайте нижней палаты Конгресса США.

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