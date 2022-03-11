Скопье, , 09:38 — REGNUM Правительство Северной Македонии приняло решение о запрете экспорта подсолнечного масла до 31 мая. Об этом 10 марта сообщило албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni. Это решение стало продолжением мер по поддержке экономики в период повышения цен на продукты и энергоносители.

Рубят Цитата из м/ф «Остров сокровищ». реж Давид Черкасский. 1988. СССР

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и импортозамещение в России – все новости»

Сообщается, что решение было принято на основе закона о торговле, который позволяет правительству ограничивать экспорт и импорт товаров в особых условиях для экспорта или импорта.

Премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевски назвал текущий европейский и мировой кризис крупнейшим со времен Второй мировой войны. Цены на масло, муку и бензин растут по всем Западным Балканам, наиболее серьезна ситуация в Албании.

При этом с конца 2021 года Европа переживает газовый и энергетический кризис, а с 2020 года — пандемию.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД Северной Македонии: мы на 100% зависим от российского газа