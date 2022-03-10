Вашингтон, , 19:37 — REGNUM Администрация Белого дома готова выделить еще $50 млн для поддержки украинских беженцев через Всемирную продовольственную программу, сообщила 10 марта вице-президент США Камала Харрис на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.

Камала Харрис Gage Skidmore

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«США предоставят еще $50 млн с помощью Всемирной продовольственной программы для оказания гуманитарной помощи. За крайне короткие сроки Польша приняла 1,5 млн беженцев, в том числе с Украины. Мы продолжим оказывать Польше поддержку», — заявила Харрис.

Напомним, что в Польше организовано 30 пунктов для приема беженцев, а также сбор материальной помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство США назвало разумным предложение Польши о передаче её военных истребителей в распоряжение американской стороны для дальнейшего использования в конфликте на Украине.