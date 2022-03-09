Москва, , 14:16 — REGNUM Россия была и продолжит быть надежным гарантом энергетической безопасности на мировом уровне, и она дорожит этим реноме надежного поставщика энергоресурсов. Об этом 9 марта заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Мы неоднократно говорили о том, что Россия была, есть и остается впредь надежным гарантом энергетической безопасности не только европейского континента, но и мирового уровня», — сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли Москва поставлять нефть и газ тем странам, которые поддержали антироссийские санкции.

Также представитель Кремля отметил, что российская сторона продолжает поставки энергетических ресурсов своим получателям и в ныне существующих условиях.

«И Россия дорожит своим реноме надежного поставщика энергоресурсов», — добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что В среду, 9 марта, у президента России Владимира Путина запланировано несколько телефонных разговоров на международном уровне.