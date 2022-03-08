Таллин, 8 марта 2022, 16:32 — REGNUM Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что европейским странам необходимо отказаться от зависимости от российских энергоносителей.

Энтони Блинкен
Энтони Блинкен
U.S. Department of State
«Мы хотим обеспечить широкую доступность энергоносителей», — заявил Блинкен на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Эстонии Каей Каллас, которая транслировалась на YouTube-канале эстонского правительства.

По его словам, в настоящее время есть значительная не только возможность, но и необходимость «окончательно избавиться от зависимости от российских энергоносителей, потому что Россия использует их как оружие».

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и импортозамещение в России – все новости»

Как сообщало ИА REGNUM, накануне российская компания «Газпром» сообщила о том, что она в полном объеме выполняет все имеющиеся заявки на поставку газа от зарубежных потребителей и украинский коридор используется ею на 100% в рамках транзитного договора.