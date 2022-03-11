Калуга, 11 марта 2022, 16:31 — REGNUM В Калужской области ряд предприятий объявили о расширении производственных мощностей и дополнительном наборе персонала, сообщает 11 марта корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заместителя губернатора Владимира Попова.
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Активно набирают новых сотрудников компании, расположенные на людиновской и боровской площадках особой экономической зоны «Калуга». Предприятия — резиденты ОЭЗ «Калуга модернизируют и расширяют свои производства, внедряют ипортозамещение.
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