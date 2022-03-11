Калуга, , 16:31 — REGNUM В Калужской области ряд предприятий объявили о расширении производственных мощностей и дополнительном наборе персонала, сообщает 11 марта корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заместителя губернатора Владимира Попова.

На калужском турбинном заводе. Фото пресс-службы правительства Калужской области.

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Активно набирают новых сотрудников компании, расположенные на людиновской и боровской площадках особой экономической зоны «Калуга». Предприятия — резиденты ОЭЗ «Калуга модернизируют и расширяют свои производства, внедряют ипортозамещение.

«Министерство экономического развития и промышленности Калужской области тщательно следит за тем, как развивается социально-экономическая ситуация в регионе, какие инструменты внедряются на федеральном уровне, какая помощь и в каких отраслях необходима бизнесу здесь и сейчас. Общение с бизнесом, как и работа комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики проходят в постоянном режиме. Исходя из этого, максимально оперативно совершенствуются региональные механизмы поддержки, подбираются наиболее эффективные и адресные решения», — отметил Владимир Попов.

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