Сеул, , 12:07 — REGNUM Решение о приостановке с 8 марта транзакций с Банком России, Российским фондом прямых инвестиций и Фондом национального благосостояния РФ приняли из-за спецоперации российских ВС по защите Донбасса наряду с США и ЕС власти Южной Кореи. Об этом 7 марта сообщила пресс-служба южнокорейского МИД.

Южная Корея

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«Принимая во внимание санкционные меры США и ЕС, наше правительство в понедельник решило ввести дополнительные санкции в финансовом секторе против России — решило приостановить финансовые транзакции с центральным банком и суверенными фондами благосостояния, а также с банком «Россия», — говорится в сообщении.

Также в нем уточняется, что МИД Южной Кореи понимает под «суверенными фондами благосостояния» Фонд национального благосостояния и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и добавляется, что такая мера начнет действовать с 8 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шеф-редактор эстонского информационного портала Sputnik Meedia Елена Черышева объявила о закрытии журналистского проекта из-за невозможности вести административно-хозяйственную деятельность проекта в нынешних условиях.