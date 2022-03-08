Тюмень, , 08:06 — REGNUM В Тюмени за последнюю неделю спрос на сантехнику и светильники вырос в два раза. Об этом сообщает «РБК Тюмень» со ссылкой на одну тюменских студий.

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При этом цены на европейский товар уже выросли на 30−50%, и далее будут лишь увеличиваться.

В студии заверили, что без сантехники и светильников тюменцы не останутся, так как у испанского популярного бренда, к примеру, есть завод в России и уходить с рынка нашей страны эти производители не собираются.

«Плюс сотрудничество с Китаем: у них широкий ассортимент, и можно выбрать качественную продукцию. И конечно, надеемся, что закрытие границ с Европой стимулирует местные фабрики, и они выйдут на новый уровень», — пояснили изданию в студии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в связи с европейскими санкциями в отношении России на китайский рынок решили переориентироваться и тюменские продавцы цветов.

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