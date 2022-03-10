Москва, , 21:46 — REGNUM Госдума 11 марта рассмотрит ряд законопроектов, которые позволят поддержать граждан и экономику в условиях вводимых против России санкций, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

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Парламентарии планируют внести поправки в Налоговый кодекс. Согласно изменениям, граждане освобождаются от уплаты подоходного налога на проценты, полученные за 2021−2022 годы по вкладам в банках; повышается минимальный порог стоимости автомобиля, на который распространяется повышенный транспортный налог, — с 3 млн до 10 млн рублей; вводится нулевая ставка по налогу на прибыль для IT-компаний на 2022−2024 годы; будет обнулён НДС для гостиничного бизнеса на пять лет, перечислил спикер Госдумы в телеграм-канале.

Также планируется обсудить законопроект, который упростит допуск на российский рынок зарубежных лекарств в иностранной упаковке и разрешит их продажу с этикеткой на русском языке; меры поддержки транспортной отрасли в условиях санкций.

«Речь идёт о возможности регистрировать права на иностранные самолёты, находящиеся в лизинге у российских компаний, и выдавать им российские сертификаты лётной годности, ограничивать заход иностранных морских судов, отсрочить проведение сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности», — отметил парламентарий.

Ряд поправок касаются строительной отрасли: сокращаются сроки рассмотрения документов, упрощается регистрация прав на построенные объекты, появляется право вводить льготы на аренду земельных участков.

Одновременно предполагается обсудить законопроект о регистрации иностранных компаний в специальных административных районах; импорт товаров в Россию и на таможенную территорию ЕАЭС, а также законопроект, который предлагает снизить нагрузку на должников по коммунальным и жилищным услугам.

«Как вы считаете, какие меры поддержки необходимо принять дополнительно?» — задал вопрос Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, второй пакет законопроектов, направленных на поддержку экономики на фоне санкций, правительство РФ внесло в Госдуму.