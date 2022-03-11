Москва, , 15:34 — REGNUM Если Россия выстоит под давлением Запада, положение в мире кардинально изменится, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 11 марта, комментируя высказывания президента России Владимира Путина.

СССР

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Как сообщалось ранее, президент, комментируя вопрос о введенных против России санкциях и ответе на них, заявил, что «СССР всегда жил в условиях санкций и добивался успеха».

«Сказанное Владимиром Путиным по поводу СССР, который «жил все время в условиях санкций, развивался и добивался колоссальных успехов», не следует воспринимать так, как будто президент рисует нам перспективу «вечных» санкций. Дело тут в другом. Сегодня, если мы выстоим под оказываемым на нашу страну давлением, положение в мире кардинально изменится. Запад сам долгое время своих санкций и наших контрмер не выдержит, а отказ от агрессивной политики в отношении России повлечёт за собой глубокие изменения в нём самом. Россия же под давлением только окрепнет.

Я рад, что Владимир Путин это сказал. Это, в моём понимании, его ответ на западные посулы «отмены санкций» в обмен на отказ от достижения поставленных целей в плане демилитаризации и денацификации Украины. Отказаться от нашей программы переустройства Украины, которая сегодня активно обсуждается в СМИ, было бы смерти подобно. Причём смерти, прежде всего, для самой Украины: именно украинцам эта программа нужна как никому более. Для нас же и лично для Владимира Путина «замирение» с Западом на украинской почве было бы хуже Брестского мира, тем более что так быстро, как умерла тогда кайзеровская Германия, современный Запад не умрёт.

Кстати по поводу смерти. Смерть Советского Союза и ослабление западного санкционного давления связаны между собой. Уверен, что Владимир Путин эту связь хорошо понимает», — отметил Михаил Демурин.