Брюссель, , 15:32 — REGNUM В новые санкционные списки Европейского союза будут включены еще 160 физических лиц из России, включая членов Совфеда РФ и представителей российского бизнеса. Об этом 9 марта сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на своей странице в соцсети Twitter.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как отметил Боррель, ЕС продолжает ужесточать санкций в ответ на специальную операциию ВС России по защите Донбасса, включает в этим списки «160 физических лиц из числа олигархов и членов Совета Федерации России».

Также Боррель добавил, что новые санкционные ограничения ЕС также коснутся белорусского банковского сектора, экспорта морских навигационных технологий в Россию и криптоактивов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство России предлагает поддержать гостиничный бизнес в условиях санкций.