Москва, , 10:29 — REGNUM Россия больше не намерена принимать участия в Совете Европы, так как недружественные ей страны — участницы Евросоюза и НАТО ведут линию на разрушение названного совета и общего гуманитарно-правового пространства в Европе. Об этом 10 марта говорится в заявлении российского МИД.

МИД Mid.ru

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Уточняется, что недружественные для России страны ЕС и НАТО злоупотребляют своим абсолютным большинством в Комитете министров Совета Европы, продолжая вести «линию на разрушение Совета Европы и общего гуманитарно-правового пространства в Европе».

«Россия не будет участвовать в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС старейшей европейской организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования. Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России», — отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на автозаправочных станциях в Румынии резко подорожали бензин и дизельное топливо.