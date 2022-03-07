Таллин, , 11:47 — REGNUM Проводимая Россией военная операция на Украине вынуждает Евросоюз переосмыслить потребление природного газа, в то же время фиксируется кардинальное снижение его потребления. Об этом комиссар Евросоюза по вопросам энергетики, эстонский политик Кадри Симсон заявила в интервью гостелевидению своей страны ETV.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Мы находимся в том моменте времени, когда потребление газа в Европе существенно уменьшается. В марте 2022 года мы используем на 20% меньше газа, чем в январе, в апреле уже на 40%» — сообщила Симсон.

Комментируя возможный газовый дефицит в странах ЕС в результате санкций против РФ, Симсон заявила, что «в этой ситуации люди готовы поддержать политические решения по рынку энергоресурсов, которые в противном случае были бы непопулярны».

По ее словам, на первые месяцы в Евросоюзе есть запасы природного газа, а также соглашения с международными производителями, которые смогут компенсировать часть дефицита за счет своих резервов сжиженного газа.

По ее мнению, природный газ надо менять на другие источники энергии везде, где это возможно: «У нас есть отличный пример: в очень многих городах газ не используется в центральном отоплении, для этого служат древесные пеллеты».

По ее словам, поставок сжиженного газа будет недостаточно для покрытия потребностей европейского газового рынка, и здесь потребуется комплекс мер: «Надо найти газ от тех производителей, которые смогут предложить его в увеличенных объемах, внедрить другие источники энергии — солнце или ветер».

Симсон добавила, что в виде исключения можно использовать «грязные ископаемые» — уголь и сланец. «К сожалению, в таком кризисе это стало приемлемой альтернативой», — отметила еврокомиссар по энергетике.

Она добавила, что ресурсы для экономии потребления есть в отоплении зданий: для этих целей в ЕС расходуется 90 млрд кубометров газа в год: «Если там где-то сэкономить, ускорить реновацию зданий или больше не топить газом, то был бы существенный прогресс».

Симсон выразила удовлеторение тем, что события ан Украине подтолкнул реализацию «зеленого перехода» в странах ЕС.

«Одна из отправных точек зеленого перехода — наша чрезмерная зависимость от импортного ископаемого топлива. Мы должны его заменить местной продукцией», — подчеркнула еврокомиссар.