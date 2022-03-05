Москва, , 13:24 — REGNUM В некоторых сегментах российского рынки другие компании смогут занять нишу западных производителей, и это может произойти на фоне санкций безвозвратно. Об этом 5 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Где-то мы будем их очень ждать, где-то мы их будем меньше ждать, потому что их место уже займут компании из других стран мира. Это обычный экономический процесс», — заявил Песков.

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