Новосибирск, , 02:47 — REGNUM В Новосибирской области лекарственных препаратов в аптеках достаточно. Это следует из сообщения телеграм-канала «Объясняем. Новосибирская область».

Аптека Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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«Полки аптек на фоне санкций не опустеют, — говорится в официальной информации. — Крупные фармацевтические кампании по-прежнему поставляют нам медпрепараты».

При этом отмечается, что региональное управление Федеральной антимонопольной службы следит за тем, чтобы цены на лекарства не поднимались выше допустимого уровня.