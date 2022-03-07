Москва, , 12:02 — REGNUM С предложением запретить въезд на территорию России бизнесменам и актерам, которые уехали из нашей страны во время специальной военной операции ВС РФ по защите Донбасса, выступил депутат российской Госдумы Султан Хамзаев («Единая Россия»).

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«Считаю, что нужна технология блокировки возврата «сбежавших гастролёров». Те, кто в ответственное время покидают свою страну, видимо, считают своей родиной другое государство», — цитируют РИА Новости депутата.

Также Хамзаев отметил, что в настоящее время за рубежом ряд стран вводит полный запрет на любую коммерческую деятельность для таких лиц.

«Нужно запретить обратный въезд в страну всем, кто сбежал. В такое время всем нужно объединяться и созидать ради развития и укрепления России», — добавил народный избранник.

При этом он указал на то, что сложившаяся на данный момент в России и в мире ситуация показывает, что «в стране появилась группа паникеров», пытающаяся дестабилизировать в нашей стране ситуацию «своим вирусом».

«Некоторые деятели искусств, блогеры и олигархи предпочли родине «островки счастья» в других странах. Зарабатывают деньги тут, а убегают при первых сложностях. Нет лучшего времени, чем отделить зерна от плевел», — пояснил Хамзаев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что латвийское министерство экономики рассматривает различные варианты по отключению от единой энергосистемы с Россией, решением может стать природный газ из литовского терминала.